SEK-Einsatz Bad Lauchstädt: Mann und Frau nach Schüssen in Wohnung gestorben

In Bad Lauchstädt war am Mittwoch das SEK im Einsatz. Zuvor war die Polizei bei einem Einsatz aus einer Wohnung heraus beschossen worden. In der Wohnung wurden ein Mann und eine Frau mit Schussverletzungen gefunden. Beide sind noch vor Ort gestorben.