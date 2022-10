Grab wurde 1934 zufällig entdeckt Es war ist ein spektakulärer Fund, der 1934 in Bad Dürrenberg zufällig bei Kanalarbeiten gemacht wurde: Entdeckt wurden die Überreste einer Frau, die vor rund 9.000 Jahren in der Mittelsteinzeit gelebt hat. Es ist das wohl älteste bekannte Grab in Sachsen-Anhalt – und auch deshalb faszinierend, weil die junge Frau in der damaligen Zeit offenbar eine besondere Stellung hatte. Wegen ungewöhnlicher Grabbeigaben, ein Kopfschmuck aus Rehgeweih sowie Tierzähne, und wegen anatomischer Besonderheiten gehen Forscherinnen und Forscher davon aus, dass es sich um eine Art Schamanin gehandelt haben könnte. Offenbar hatte die Frau für viele Menschen eine spirituelle Bedeutung. Das haben auch neue Ausgrabungen in den vergangenen Jahren bestätigt: Der Fund zweier Masken aus Hirschgeweih in unmittelbarer Nähe deutet sogar darauf hin, dass Menschen noch lange nach ihrem Tod zum Grab der mutmaßlichen Schamanin gekommen sind, denn die Masken wurden Untersuchungen zufolge erst 600 Jahre später am Grab im heutigen Kurpark von Bad Dürrenberg abgelegt. Ohnehin wurden Menschen vor rund 9.000 Jahren nur selten aufwendig bestattet – die "Schamanin" muss also sehr wahrscheinlich eine Sonderrolle eingenommen haben.