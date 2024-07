Geiseltalsee: Zweite Frau nach Badeunfall tot

Am 12. Juli waren zwei Frauen im Alter von 67 und 63 Jahren im Geiseltalsee schwimmen gegangen. Kurze Zeit später hatte eine Fußgängerin die Hilferufe der beiden gehört. Ein Paddler konnte die 63-Jährige kurzzeitig über Wasser halten, bevor die Retter eintrafen. Beide Frauen wurden aus dem Wasser gezogen, anschließend wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Die 67-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden und starb noch vor Ort. Die andere Frau wurde per Hubschrauber in die Klinik gebracht und kam auf die Intensivstation.