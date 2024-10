Die Saale-Schleuse Wettin im Saalekreis wird am Freitag wieder geöffnet. Das teilte das Wasserstraßen-und Schifffahrtsamt Elbe MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die Schleuse war wegen Sanierungsarbeiten seit März dieses Jahres gesperrt.

Die Behörde verwies aber auf Einschränkungen. So sollen Schleusungen nur möglich sein, wenn sie vorher angemeldet wurden. Ein Schleusenwärter wird demnach die Schleuse bedienen. Bei laufendem Betrieb sollen weitere kleinere Reparaturen erledigt werden. Friedrich Meyer vom Schifffahrtsamt sagte, normalerweise würden Schleusungen per Fernsteuerung und Video-Unterstützung aus der Leitstelle in Bernburg vorgenommen.