Die vielen Plakate und Flyer im Raum erinnern nicht nur an den Anschlag vom 9. Oktober, sondern betonen auch die Verbindung zu anderen Taten rechtsextremer Gewalt, in die sich der Angriff einreiht. So ist der "Tekiez" gut vernetzt mit anderen Initiativen, die sich gegen das Vergessen einsetzen, wie beispielsweise der "Initiative 19. Februar Hanau" – ein Zusammenschluss von Angehörigen der Opfer und Überlebenden des rassistischen Anschlags in Hanau, bei dem 2020 neun Menschen getötet wurden.