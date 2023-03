Das Heidelberger SRH-Konsortium hält sich bezüglich der geplanten Schließung der Kinderstation gegenüber dem MDR sehr bedeckt und verweist auf eine Entscheidung am 27. März. Sie soll in einer Pressemitteilung kommuniziert werden. Die Frage, ob der Protest der Zeitzer die Verantwortlichen beeindrucke, ließ eine Pressesprecherin unbeantwortet. Sie verwies am Telefon darauf, dass weit unter 400 Kinder in Zeitz pro Jahr geboren würden.



Auch die Co-Finanzierung des Landkreises von 4,2 Millionen Euro seit 2019 könne den Personalausfall und Fachkräftemangel in der Klinik nicht ausgleichen, hieß es weiter. Überdies sei die medizinische Versorgung für Kinder im Burgenlandkreis keinesfalls schlecht.



Einerseits gäbe es entsprechende Einrichtungen in Naumburg. Andererseits seien Merseburg im Saalekreis, sowie Altenburg und Gera in Thüringen nicht weit entfernt.