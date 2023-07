In Sachsen-Anhalt ist die Kröte vom Aussterben bedroht. Wie der der Regionalverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Magdeburg mitteilt, brechen unter anderem die Bestände der Kreuzkröte zusammen. Die aktuelle Trockenheit setze den Tieren so sehr zu, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen könnten. In ein paar Jahren seien die Kröten dann wirklich weg.