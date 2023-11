Lärm macht nicht akut krank, sondern schleichend. Lärm wird als Stress wahrgenommen. Deshalb setzen bei einer gewissen Lärmbelastung Mechanismen ein, die man auch aus anderen Bereichen kennt, in denen Stress wahrgenommen und verarbeitet wird. Stress äußert sich zum einen durch Herz-Kreislauferkrankungen und die massive Störung des Schlafrhythmus. Aus der Frankfurter Lärmwirkungsstudie NORAH ist außerdem bekannt, dass Lernprozesse geschädigt werden. Kinder, die in ihrer Schule Lärm ausgesetzt sind, können sich zum Beispiel nicht so gut konzentrieren.