Seiner Anwaltskanzlei zufolge will Siegmund weder deutsche Staatsbürger noch Menschen mit gültigem Aufenthalts-Status ausweisen. Solche Forderungen habe Siegmund bei dem Treffen nicht vernommen oder unterstützt, hieß es.

Nach dem Bekanntwerden der Vertreibungspläne demonstrierten bundesweit tausende Menschen gegen die AfD und ihre Mitstreiter. In Leipzig gingen am Montagabend gut 10.000 Menschen aus diesem Anlass auf die Straße.

Zeitgleich wurde auch in Dessau-Roßlau demonstriert. Etwa 150 Menschen beteiligten sich an dem Protestzug gegen die AfD und die erzkonservative Werteunion. Das berichtet eine MDR-Reporterin vor Ort. Aufgerufen zu der Demo hatte das "Bündnis Dessau Nazifrei". Die Teilnehmer hatten Flaggen und Plakate dabei und demonstrierten den Angaben nach friedlich. Nach einer knappen Stunde war die Veranstaltung beendet. Tags zuvor hatte auch in Stendal eine Demo gegen Rechts stattgefunden.