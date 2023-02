18 Bedienstete der Polizei in Sachsen-Anhalt sollen entlassen werden, weil sie als Polizeischüler an einem Klassenchat mit antisemitischen, volksverhetzenden und tierpornographischen Inhalte beteiligt gewesen sein sollen. Gegen vier Bedienstete wird zudem strafrechtlich ermittelt. Sie sollen während ihrer Ausbildung an der Polizeischule in Aschersleben die WhatsApp-Gruppe eröffnet haben, so Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).