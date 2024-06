In Sachsen-Anhalt wird es vorerst keine Landesgesellschaft zum Bau von bezahlbarem Wohnraum geben. Die Koalitionsfraktionen CDU, SPD und FDP sowie die AfD lehnten am Dienstag im Landtag einen entsprechenden Antrag der Linken ab. Die Grünen stimmten gemeinsam mit den Linken für die Pläne.

Die Linken-Abgeordnete Monika Hohmann hatte die Forderung zuvor damit begründet, dass es immer weniger bezahlbaren Wohnraum in größeren Städten gebe – betroffen seien etwa ältere Menschen, Alleinerziehende oder Geringverdiener. Sie betonte, dass die Einkommen in Sachsen-Anhalt besonders niedrig seien. Menschen könnten sich das Wohnen in vielen Vierteln nicht mehr leisten, dadurch nehme die soziale Durchmischung in Städten immer weiter ab.