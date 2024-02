Den letzten Plattenbau wollte die Wohnungsbaugenossenschaft eigentlich so sanieren, dass dieser sich selbst mit Energie versorgt . Pläne und Finanzierung standen 2022 bereits. Doch dann stiegen die Baukosten. "Innerhalb des Jahres hatten wir alleine schon in den Ausschreibungen einen Kostenaufwuchs von einer Million Euro", erzählt Hornemann, "und da war noch nicht das Ende erreicht."

Es folgte Ernüchterung: "Hier kippt es in die Unwirtschaftlichkeit." Doch was machte man mit dem sanierungsbedürftigen Plattenbau? Hornemann fasst die damaligen Gedanken zusammen: "Ein Gebäude nur stehen zu lassen, macht die Bausubstanz nicht besser. Und wenn man dann einmal den Bagger dort stehen hat, muss man eine Entscheidung treffen."

Neubauten sind in der aktuellen Zeit kaum rentabel. Das registriert auch der Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt. "Wir stellen fest, dass sich die Neubauaktivität in den letzten ein, zwei Jahren signifikant verringert hat", bilanziert Verbandsdirektor Matthias Kuplich. Er untermauert seine Aussage mit Zahlen. Investierten die Genossenschaften in Sachsen-Anhalt 2019 noch knapp 70 Millionen Euro in Neubauten, waren es 2022 nur noch 48,5 Millionen Euro.