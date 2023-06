Die Wohnung in Leipzig ist für die Familie kaum noch bezahlbar. "Das ist dann halt auch keine Freude mehr", sagt Claudia Grüneberger. Sie wohnt mit Tochter Mila und ihrem Partner am Lindenauer Hafen – ein Neubauprojekt im beliebten Westen der Messestadt. Es ist modern und geräumig. Doch es gibt eine Indexmiete, und die steigt jedes Jahr. Inzwischen liegt sie bei 1.500 Euro und damit sind es 15 Euro pro Quadratmeter. Da die Familie in Leipzig binnen eines Jahres nichts Günstigeres gefunden hat, suchen sie nun im Umkreis.

"Wir brauchen eine Wohnung, die familiengerecht ist", sagt Grüneberger. Außerdem sei eine gute Anbindung nötig, und das Wichtigste müsse in der Nähe sein. In der am schnellsten wachsenden Großstadt von Deutschland sei es inzwischen zu voll geworden. Deshalb überlegt die Familie nun ins 30 Kilometer entfernte Pegau zu ziehen.

Dort wird ebenfalls gerade ein Gebäude neu gebaut, und die Kaltmiete liegt bei unter neun Euro pro Quadratmeter – in Leipzig sind es bei Neubauten im Schnitt zwölf Euro. Dennoch ist es für die Familie eine große Entscheidung. Mit der Regionalbahn und auch mit dem Auto sind es bis nach Leipzig 30 Minuten Fahrt. Für die Familie ist ein Umzug nach Pegau eine große Entscheidung. Bildrechte: MDR exakt

Grüneberger arbeitet bei einer Krankenkasse, der Vater von Mila als Bau-Ingenieur. Er braucht seinen PKW. "Das Problem ist auch, dass man Leipzig hat keine Parkmöglichkeiten hat", sagt Vater Duncan Nel. "Da muss man in der Tiefgarage einen Platz mieten." Das koste zwischen 80 und 100 Euro pro Monat und das komme noch oben drauf – neben den täglichen Kosten für die Fahrt und den Unterhalt des Autos sowie ein Ticket für die Bahn.

Dennoch – in Pegau, das zum Speckgürtel von Leipzig gehört, wächst seit einigen Jahren die Nachfrage nach Wohnungen. "Besondere Lockmittel haben wir jetzt nicht hier", sagt Jörg Becker von der für den Neubau zuständigen Wohnungsgenossenschaft Böhlen. Es gebe weder mietfreie Monate noch Begrüßungspakete. "Das hängt damit zusammen, dass wir das Grundstück relativ günstig kaufen könnten, so günstig wie man es in Leipzig nie hätten kaufen können."

In Pegau, der Kleinstadt mit 6.000 Einwohnern, kostet Bauland rund 190 Euro pro Quadratmeter. In Leipzig ist teilweise das Zehnfache üblich. Das schlägt sich auch in den Mietpreisen nieder – wie in den meisten Großstädten in Deutschland. Dort sind bezahlbare Mietwohnung kaum noch zu bekommen.