Zahlreiche Mieter in Halle könnten demnächst Post von ihrem Vermieter erhalten – denn zum Jahreswechsel ist in der Stadt erstmals seit 2010 ein neuer Mietspiegel in Kraft getreten. Er soll Mietern einen Überblick über die Preise auf dem Wohnungsmarkt bieten – gleichzeitig nutzen Vermieter ihn, um Mieten anzuheben.

Mietspiegel zeigt große Preisunterschiede für Wohnungen in Halle

Die kommunale Hallesche Wohnungsbaugesellschaft (HWG) ist mit über 17.500 Wohneinheiten der größte Vermieter in Halle. Hinzu kommen rund 10.000 Wohnungen der Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt (GWG). Im Jahr 2020 gab es in Halle insgesamt rund 137.000 Haushalte. Etwa jeder Fünfte befindet sich in einer kommunalen Wohnung – dementsprechend viele Mieter könnten auch hier betroffen sein.

Was ist der Mietspiegel? Der Mietspiegel ist ein Instrument, das die sogenannten ortsüblichen Vergleichsmieten abbildet. Er dient Mietern und Vermietern als Orientierung. Viele Vermieter nutzen ihn auch, um ihre Mieten zu begründen und rechtssicher anzupassen. Dabei werden Faktoren wie Wohnlage, Ausstattung oder Sanierungsstand berücksichtigt. Öffentlich geförderter Wohnraum, so z.B. Sozialwohnungen, werden nicht in den Mietspiegel aufgenommen.