Kritik an den Plänen kommt vom Landesnetzwerk der Migrantenselbsthilfeorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA). Geschäftsführer Mamad Mohamad sagte MDR-Sachsen-Anhalt, die Betroffenen würden in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt. "Die Frage ist am Ende, ob man mit dieser Bezahlkarte ein selbstbestimmtes Leben führen kann", so Mohamad. Es brauche auf jeden Fall eine zeitnahe, transparente Prüfung. Auch Betroffene müssten daran beteiligt werden.