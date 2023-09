Vielen Frauen gehe es ähnlich, meint Nicole Golz. Sich im eigenen Dorf, in der eigenen Stadt politisch zu engagieren, das sei für die meisten einfach gar kein Thema, sagt die 48-Jährige. Hinzu komme, dass Kommunalpolitik auch nicht sehr familienfreundlich sei. "Und in der heutigen Zeit ist es immer noch so, dass insbesondere die Frauen sich um die Familie kümmern, ein bisschen ändert sich das. Aber es ist ganz oft nicht leicht, weil die Sitzungen in den Kommunalvertretungen in der Regel am Abend stattfinden. Da muss sich was tun, was ändern."