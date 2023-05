Dazu untersuchte ein Team von Psychologen 4.000 Menschen aus dem gesamten Vereinigten Königreich daraufhin, ob und wie sehr sie sich in andere hineinversetzen können. Die Voraussetzung dafür ist, subtile Hinweise auf Gedanken, Gefühle, Absichten, Meinungen und Erwartungen des anderen wahrzunehmen, einzuordnen und sie mit dem eigenen Erleben und Empfinden abzugleichen, also sich selbst zu reflektieren. Dieses Phänomen ist in der Psychologie als "Theory of Mind" bekannt: Es beschreibt das Vermögen, mentale Zustände als mögliche Ursache eines Verhaltens zu verstehen, um Handlungen erklären und auch vorhersagen zu können.