Hoppe kritisiert insbesondere die Amnestie-Regelung. Das Gesetz sieht aktuell vor, dass bereits verhängte Haft- und Geldstrafen wegen Cannabis-Delikten, die in Zukunft nicht mehr strafbar sein sollen, beim Inkrafttreten erlassen werden. Bundesweit müssen deshalb laut der "Deutschen Richterzeitung" etwa 210.000 Strafakten neu überprüft werden. Dagegen schätzt das Bundesgesundheitsministerium die Zahl der komplexen Verfahren, die kurzfristig gesichtet werden müssten, auf maximal 7.500 bundesweit. Christian Hoppe vom Richterbund erwartet jedenfalls auch in Sachsen-Anhalt eine "erhebliche Mehrbelastung" für die Staatsanwaltschaften und Gerichte.

"Das könnte man auch anders regeln, indem man die Straffreiheit erst in Zukunft in Kraft treten lässt und nicht sofort", sagt Hoppe. In der Vergangenheit habe es der Gesetzgeber immer geschafft, "dass er heute ein Gesetz beschlossen hat, was übermorgen in Kraft tritt, aber inhaltlich anordnet, dass die Regelungen erst ab dem 1. Januar oder 1. Juli des Folgejahres gelten", so Hoppe. "Das wäre einfacher zu bewältigen."