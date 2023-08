Auch die Ministerin für Digitales in Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens, kündigt an, ihren Unmut über die Pläne äußern zu wollen. Die Digitalisierung sei die völlig falsche Stelle zum Sparen, denn sie sei eine wichtige Investition in die Zukunft, sagt Hüskens: "In der Mittelfrist-Perspektive wird man überall dort, wo das, was ich Massengeschäft nenne – also immer wieder gleichförmige Anträge auf 'ne Kfz-Zulassung – weniger Personal brauchen."