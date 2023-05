Freiwilligendienst Freiwilliges Soziales Jahr im Landtag: Sechs Fraktionen – aber nur drei bieten es an

Hauptinhalt

Wer nach der Schule im Freiwilligendienst das politische Leben kennenlernen will, kann das in Vereinen und Stiftungen tun – oder im Landtag von Sachsen-Anhalt. Sechs Fraktionen sind derzeit im Parlament vertreten, aber nur drei betreuen Freiwillige: die SPD-, Grünen- und die Linksfraktion. Die FDP will in Zukunft einen Platz anbieten. Die AfD wird vom Träger nicht anerkannt. Die CDU sieht einfach keine Notwendigkeit.