Nach Daten des Jobcenters in Magdeburg gab es in der Landeshauptstadt 2022 bei den 18- bis Unter-30-Jährigen 3.700 erwerbsfähige Personen, die Sozialleistungen bekommen haben. Davon haben 555 an Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung teilgenommen. Letztlich sind von ihnen 129 in einem sozialversicherungspflichtigen Job gelandet.