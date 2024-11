Sachsen-Anhalt gehört seit Jahren zu den Bundesländern mit den meisten Schulabgängern ohne Abschluss. Bis zu zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler verlassen die Bildungseinrichtungen ohne eine entsprechende Qualifikation , in anderen Bundesländern ist es teilweise die Hälfte. Um die Quote zu verbessern, hat das Bildungsministerium die Anforderungen an die Hauptschüler gesenkt – weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit schon im August. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung .

Demnach ist der Abschluss schon in diesem Schuljahr auch mit zwei Fünfen in Mathematik und Deutsch möglich. Bedingung sei aber, dass auf dem Zeugnis in einem anderen Fach mindestens eine Note 3 auftaucht. Selbst mit Note 6 und Note 2 in einem anderen Fach sei der Abschluss noch möglich.