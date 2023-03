In Sachsen-Anhalt hat die Zahl der Gewaltstraftaten von Jugendlichen im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. 2022 wurden insgesamt 1.295 Fälle der Jugendgewalt registriert. Das geht aus der am Dienstag vorgestellten Polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Das entspricht einem Anstieg von gut 23 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021. In diesem Jahr waren 1.047 Fälle gezählt worden. Im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren 2018 und 2019 liegt der Anstieg bei rund neun Prozent.