In der Affäre um eine fragwürdige Stellenausschreibung und eine angebliche E-Mail mit der Aufforderung zum Löschen von Daten dringen die Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt weiter auf Aufklärung. "Wir müssen hier Klarheit haben", sagte Fraktionschefin Cornelia Lüddemann am Montag in Magdeburg. Entweder sei die Mail echt oder sie sei gefälscht, um das Bildungsministerium zu diskreditieren – beides seien ungeheuerliche Tatbestände.