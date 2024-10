So will Richter für beide Jahre verbieten, dass Stellen im öffentlichen Dienst neu besetzt werden. Das könnte nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT rund 700 Stellen betreffen. Ausnahmen soll es für Lehrer und Polizisten geben, auch Auszubildende und Referendare können weiter eingestellt und übernommen werden. Richter will mithilfe des Einstellungsstopps 180 Millionen Euro sparen. Die Personalkosten sind traditionsgemäß der größte Posten im Haushalt. Sie machen rund ein Drittel aus – in den vergangenen Jahren im Schnitt etwa fünf Milliarden Euro pro Jahr.