"Es war ein aufregendes Gefühl, zum ersten Mal wählen und mitentscheiden zu dürfen bei so einer wichtigen Angelegenheit für unsere Stadt und natürlich auch unser Land. Für mich waren die Wahlen für den Stadtrat und den Kreistag wichtiger als die Europawahl. Im Vorfeld habe ich mich viel übers Internet informiert, auf den Webseiten und über soziale Medien, um meine Entscheidung zu treffen. Und ich kenne auch einige, die sich zur Wahl haben aufstellen lassen. Ansonsten habe ich mit anderen Menschen gesprochen, um zu hören, was deren Meinungen zur Wahl und den Kandidatinnen und Kandidaten sind.

Insgesamt waren die Informationsangebote ganz gut, bei der einen oder anderen Partei hätte es aber besser sein können. Die habe ich dann auch nicht gewählt. Für mich ist wichtig, dass man den Menschen vertraut, die man wählt, aber auch der Partei, die diese Menschen vertreten. Ich kenne einige Menschen in meinem Alter, die nicht wählen gehen, weil sie sich nicht für Politik interessieren oder sich nicht entscheiden können. Für mich war das keine Option, weil ich von vornherein wusste, wen ich wählen will, und weil es für mich sehr wichtig ist, meine Meinung zu äußern.

Ich wünsche mir, dass es nach der Wahl in Naumburg , aber auch generell mehr Offenheit gegenüber anderen Menschen gibt, weil das ganz schön fehlt hier bei uns. Auch Angebote für junge Menschen, gerade was die Freizeit betrifft, sind zu wenig vorhanden. Es gibt hier das Jugendzentrum 'OttO', ansonsten müsste man für die Jugendlichen aber noch einiges machen."

"Wählen zu gehen, hat mir das Gefühl gegeben, dass ich wichtig bin und auch etwas zu sagen habe für Deutschland. Das war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Ich habe im Vorfeld viele Videos auf Tiktok gesehen von verschiedenen Parteien, dadurch habe ich mich inspirieren lassen, wen ich wählen will. Ich habe auch mit meinen Eltern und mit Freunden gesprochen, wen die wählen und was sie darüber denken.

"Ich hatte gemischte Gefühle bei meiner ersten Wahl. Man kommt da zum allerersten Mal rein in das Wahllokal, und kriegt dann gleich drei Zettel in die Hand gedrückt, das sind Riesenlisten gewesen. Ich hatte mich schon darauf vorbereitet, wen ich bevorzuge, zu wählen, dadurch fiel es mir in der Wahlkabine viel leichter und ich habe meine Kreuze so gesetzt, wie ich es erwartet hatte.