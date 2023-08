Hoher Strompreis Sachsen-Anhalt begrüßt geplante Reform der Netzentgelte

Hauptinhalt

Weil in Sachsen-Anhalt die Erneuerbaren Energien vergleichsweise gut ausgebaut sind, zahlen die Menschen hier höhere Netzentgelte. Die Bundesnetzagentur will das System reformieren. Das kommt in Sachsen-Anhalts Landesregierung gut an.