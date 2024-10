Die Sorgen der Wohnungswirtschaft seien berechtigt, so Rausch. "Wohnungswirtschaft und Bauunternehmen leiden ohnehin schon massiv unter den gestiegenen Baukosten und -zinsen sowie unter der Überbürokratisierung von Bauvorschriften", so Rausch. Die von der Landesregierung angestrebte Kürzung der Fördermittel sei ein weiterer Schritt in der Abwärtsspirale des Städtebaus. Der AfD-Politiker erklärt: "Das Ergebnis werden wir in Form von maroden Straßenzügen, einer weiteren Beschleunigung des Verfalls unserer sachsen-anhaltischen Innenstädte und der öffentlichen Infrastruktur zu spüren bekommen. Außerdem werden die Ausgabekürzungen mit Auftragsrückgängen für das regionale Handwerk einhergehen."

Grüne: "Die angekündigte Kürzung ist eine Katastrophe für unsere Städte"

Cornelia Lüddemann, Fraktionsvorsitzende der Grünen, erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, sie sei entsetzt über die Kürzungspläne. "Die angekündigte Kürzung ist eine Katastrophe für unsere Städte", so Lüddemann. "Insbesondere Altbausubstanz in historischen Stadtvierteln kann ohne diese Förderung kaum erhalten bleiben. Die Kürzung darf nicht in der von der Regierung vorgelegten Höhe passieren, denn jeder hier eingesetzte Euro zieht weitere sieben Euro Investitionen an."

Die Städtebauförderung habe in der Vergangenheit große Erfolge mit sich gebracht und gezeigt, wie beispielsweise die Belebung von Innenstädten gelingen könne, so Lüddemann. Aber: "Das können unsere finanzschwachen Kommunen ohne Förderung nicht allein weiter betreiben." Auch die Grünen-Politikerin kündigte an, sich in den Haushaltsberatungen für die Belange der Wohnungswirtschaft einzusetzen, denn: "Die Leerstandsquoten sind in Sachsen-Anhalt besonders hoch. Sie drücken die Bilanz der Wohnungswirtschaft und verhindern, Wohnraum zu modernisieren. Allein in meiner Heimatstadt Dessau gibt es 30 Prozent Leerstand. Das ist noch ein Erbe der DDR und hier muss eine Änderung im Rahmen der Haushaltsberatungen erfolgen. Die Unternehmen brauchen eine gesunde wirtschaftliche Situation, um gestalten zu können."

Die Linke: "Das völlig falsche Signal in krisenhaften Zeiten"