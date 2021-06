Die Situation ist nicht so wie befürchtet, dass eine Regierungsbildung schwierig wird. Spannend ist angesichts mehrerer möglicher Optionen nun, was passiert. Wer den öffentlichen Eindruck hinterlässt, nicht weiter in einer Kenia-Koalition regieren zu wollen, und es dann doch tut, steigert kaum Glaubwürdigkeit. Es spricht also durchaus einiges für CDU, SPD und FDP. Die SPD muss sich aber die Frage stellen, ob es ihr nicht gut tut, sich programmatisch in der Opposition zu regenerieren. Für die bisherige APO-FDP (außerparlamentarische Opposition, Anm. d. Red.) wäre es ein Kaltstart von null auf Hundert.