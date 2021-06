Das AfD-Ergebnis in Sachsen-Anhalt ist kein Ausdruck einer Protestwahl. Das meint der Soziologe und Extremismusforscher Matthias Quent von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Dem würden die stabilen Zustimmungswerte für die AfD widersprechen. Bemerkenswert sei, dass dieses Ergebnis im Kontext einer Radikalisierung der Partei erreicht wurde. Mehrere Studien zeigten, dass es einen durchaus größeren Teil der Bevölkerung gebe, der rassistisch eingestellt sei und auf männliche Privilegien bestehe. Wähler von der AfD zurückzuholen schätzt Quent als schwierig ein, weil die AfD in den vergangenen Jahren vor allem bei Nichtwählern punkten konnte.

Bei der Landtagswahl hat die CDU in Sachsen-Anhalt den Anteil der Frauen in der Fraktion dank mehrerer Direktmandate deutlich steigern können. "Es ist schön, dass sich Frauen mehr einbringen", sagte Xenia Schüßler (CDU) aus Stendal, die als Direktkandidatin neu in den Landtag eingezogen ist. Sie ist eine von neun Frauen aus der Union, die den Einzug in den Landtag geschafft haben.



Zuletzt gehörten lediglich zwei Frauen der Unionsfraktion im Magdeburger Landtag an. Schüßler sprach sich dennoch vehement gegen eine Frauenquote innerhalb der CDU aus. "Wir wollen nicht die Quotenfrau sein, die da nur steht, um die Quote zu erfüllen", sagte Schüßler MDR SACHSEN-ANHALT. "Sondern alle Frauen, die jetzt eingezogen sind, haben es aus eigener Kraft geschafft. Und das ist sehr, sehr wichtig."



Im Vorfeld der Landtagswahl hatte es viel Streit innerhalb der CDU um eine Frauenquote gegeben. Im Frühjahr war die stellvertretende Landesvorsitzende der Frauen-Union, Kerstin Rinke, aus der Partei ausgetreten.