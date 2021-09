Nach der Wahl des Ministerpräsidenten am Donnerstag kann die neue Regierungskoalition aus CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt ihre Arbeit aufnehmen. Die Menschen in Sachsen-Anhalt sind mehrheitlich der Meinung, dass die neue Regierung am dringendsten das Thema Bildung angehen muss. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des MDR-Meinungsbarometers "MDRfragt". An der nicht-repräsentativen, aber gewichteten Umfrage haben 5.333 Menschen aus Sachsen-Anhalt teilgenommen.