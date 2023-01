Im Zeitraum der bundesweiten Aktionswoche "Deutschland rettet Lebensmittel" wolle man in diesem Jahr eine landeseigene Kampagne auf die Beine stellen. Bislang sei in der Aktionswoche im Herbst beispielsweise Obst an Kitas und Schulen verteilt worden, Erntedankfeste und Bauernmärkte hätten stattgefunden und gelbe Bänder an Obstbäumen hätten markiert, wo Früchte gepflückt werden können. Was das Land in diesem Jahr plant, erklärte das Ministerium nicht.