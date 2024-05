Weißenfels: Kinder spannen Draht über Bahnstrecke

In Weißenfels (Burgenlandkreis) haben zwei Kinder den Bahnverkehr vorübergehend lahmgelegt. Wie die Bundespolizei MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mitteilte, hatten die beiden Elfjährigen nahe des Bahnhofs in Weißenfels am Dienstag Steine auf die Schienen gelegt. Außerdem sollen sie auch Kabel gespannt haben.