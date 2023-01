Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen-Anhalt sollen in Zukunft mit einem Arbeitszeitkonto arbeiten. Das will die Landesregierung nach den Winterferien einführen. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) sagte, so solle die zusätzliche Unterrichtsstunde mit verankert werden, die Lehrerinnen und Lehrer bald leisten müssen. Die neue Regelung soll Feußner zufolge am Dienstag im Kabinett beschlossen werden.