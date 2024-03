In versteckten Winkeln und Ecken verbergen sich geheimnisvolle Schönheiten des Verfalls – verlassene Orte, Industriekomplexe, verfallene Sanatorien, einst pulsierende Zentren des Lebens, heute stille Zeugen vergangener Tage. Diese verlassenen Gebäude und verfallenen Landschaften, bekannt als Lost Places, ziehen Abenteuerlustige, Fotografinnen und Fotografen sowie Geschichtsinteressierte gleichermaßen an.

Ihr Reiz liegt nicht nur in ihrer morbiden Ästhetik, sondern auch in den Geschichten, die sie erzählen, und den Geheimnissen, die sie bergen. Sie sind vielerorts zu finden, von verlassenen Fabriken über stillgelegte Krankenhäuser bis hin zu verfallenen Schlössern und sogar verlassenen Städten.

Die Gründe für das Verlassen dieser Orte sind vielfältig: wirtschaftliche Umstände, Naturkatastrophen, Krieg oder einfach der Lauf der Zeit. Auch in Sachsen-Anhalt verstecken sich solche Zeugen der Vergangenheit.

Nördlich von Stendal sollte das größte Kernkraftwerk der DDR in Betrieb gehen. Fast 20 Jahre wurde in der Altmark gebaut. 1989 sollte es ans Netz gehen, mit vier 1.000-Megawatt-Blöcken sowjetischer Bauart. Doch dann kam die Wende. Bis 1991 wurde versucht, das Kraftwerk zu erhalten, bis am 1. März 1991 das endgültige Aus verkündet wurde.

Obwohl nie ein Brennstab nach Stendal kam und nichts radioaktiv verseucht ist, wird seit über drei Jahrzehnten am Abriss gearbeitet. Abgeschlossen ist er bis heute nicht. Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Jens Wolf

Die Schulungsstätte Großer Ziegenberg in Ballenstedt ist ein Gebäudekomplex, der sowohl von den Nationalsozialisten als auch von der DDR-Führung als Eliteschulungsstätte genutzt wurde. 1934 wurde eine Nationalpolitische Erziehungsanstalt gegründet. Ab 1936 war hier neun Jahre lang die Napola Anhalt untergebracht. Ab 1949 nutzte die DDR das Gebäude als Bezirksparteischule Wilhelm Liebknecht.

Nach der Wende beherbergte es bis 1995 die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt. Derzeit steht das Baudenkmal weitgehend leer. Ende 2018 haben zwei chinesische Investoren das Gelände mit Ausnahme des Turmhauses erworben. Sie planen, das Areal zu einem Zentrum für traditionelle chinesische Medizin, Kampfkunst und Kultur zu entwickeln. Bildrechte: picture alliance / ZB | Peter Gercke

Die Tradition der Schokoladenherstellung in Zeitz beginnt 1831, als Friedrich August Oehler seine Eisen- und Farbenhandlung gründet. Erst 1846 wurden erstmals Zucker- und Backwaren hergestellt, bevor 1865 der Schwiegersohn Robert Gustav Donalies das Unternehmen übernahm und durch große Investitionen in moderne Produktionstechniken immer weiter ausbaute. Zu diesem Zweck ließ er 1885 nördlich von Zeitz eine Fabrik errichten. Dort produziert "F.A. Oehler" bis in die 1950er Jahre.

Zu DDR-Zeiten wurde der Betrieb in Volkseigentum überführt und der "VEB Zetti Süßwaren Zeitz" gegründet. In den 1990er Jahren wurde Zetti von der Goldbeck Süßwaren GmbH aus Leipzig übernommen. Am Stadtrand von Zeitz entstand eine neue Fabrik, die bis heute genutzt wird.

Bildrechte: MDR/Carina Emig