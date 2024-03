Bildrechte: dpa

Was sind die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit? Mit der Wiedervereinigung sollten Lücken im innerdeutschen Verkehrsnetz geschlossen werden. So entstanden Pläne für den Aus- und Neubau von 17 Trassen per Straße, Schiene und Wasser. 1991 wurde das Programm im Volumen von über 45 Milliarden Euro aufgelegt – über 39 Milliarden davon wurden bis Ende 2022 umgesetzt.



Alle 17 Verkehrsprojekte wurden beziehungsweise werden umgesetzt. Fertiggestellt sind in Sachsen-Anhalt beispielsweise die Schienen-Verkehrsprojekte Nummer 3 (Uelzen-Stendal), 4 (Helmstedt-Magdeburg-Berlin) und 5 (Eichenberg-Halle). Bei der Straße sind die Projekte Nummer 11 (A2 Hannover-Berlin) und 12 (A9 Nürnberg-Berlin) fertig. Beim Projekt Nummer 13 fehlt noch die A143-Westumfahrung und beim Projekt 14 die A14-Nordverlängerung. Die Wasserstraße zwischen Hannover, Magdeburg und Berlin über Mittelland- und Elbe-Havel-Kanal ist als Verkehrsprojekt 17 weitestgehend abgeschlossen.