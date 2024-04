Nachdem auf der Autobahn 2 in der Börde am Montag ein Toter gefunden wurde, ermittelt die Polizei. Die Behörde geht davon aus, dass der Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.

Der Mann soll nach Angaben der Behörde zu Fuß am Fahrbahnrand unterwegs gewesen und von einem unbekannten Fahrzeug erfasst worden sein. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben momentan von einem Lkw oder Sattelschlepper aus. Der Fahrer habe Unfallflucht begangen.

Der leblose Körper des Mannes war am Montagmorgen zwischen Alleringersleben und Marienborn/Helmstedt im Landkreis Börde in einer abgesperrten Baustelle an einer Böschung gefunden worden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte zuvor die Polizei informiert.