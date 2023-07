Auf der Autobahn 2 muss bis Ende Juli mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet werden. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Donnerstag mitteilte, wird an der Landesgrenze zu Niedersachsen und an der Anschlussstelle Irxleben im Landkreis Börde in beiden Richtungen jeweils die rechte Spur gesperrt.