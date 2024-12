Im Landkreis Börde ist ein Dieb auf der Flucht vor der Polizei in einen Gülletank geklettert – und darin stecken geblieben. Wie das Polizeirevier mitteilte , kam der 45-Jährige nicht mehr ohne Hilfe aus dem Silotank heraus. Mit starker Unterkühlung und unter polizeilicher Begleitung sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.

Den Angaben zufolge wollten die Beamten am Samstagabend in Eichenbarleben einen Transporter kontrollieren. Der Fahrer habe jedoch beschleunigt. Am Ortsausgang in Richtung Irxleben sei dann der Beifahrer aus dem fahrenden Wagen gesprungen und in Richtung eines Landwirtschaftsbetriebes davongerannt.