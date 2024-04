Die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Niedere Börde, Daniela Baars, begrüßt das neue Angebot. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben ältere Menschen im Ort, die sind nicht mehr fahrtüchtig, die brauchen einfach eine Nahversorgung." Auch die umliegenden Dörfer hätten nun einen kürzeren Weg zum Einkaufen, so Baars.

In der neuen "Nah und Gut"-Filiale, die zur Edeka-Gruppe gehört, sind nach Aussage von Betreiber Fabian Müller 14 neue Arbeitsplätze entstanden. Das Personalproblem des Vorgängers könne man abfedern. Es sei möglich, werktags von 7 bis 20 Uhr zu öffnen. 17 regionale Lieferanten aus dem Landkreis Börde würden den Markt beliefern. Müller bezieht nach eigenen Angaben etwa Bienenhonig aus Samswegen.

Eine mittlere sechsstellige Summe sei in die Sanierung des Gebäudes investiert worden. So ist zum Beispiel auf der Außenwand des Marktes die Kirche von Samswegen zu sehen. In Samswegen leben mit Stand Februar 2023 rund 1.700 Menschen.