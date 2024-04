Millimeterarbeit A14-Baustelle bei Seehausen: Riesiges Brückenteil aus Stahl wird Richtung Elbe gezogen

16. April 2024, 09:12 Uhr

Der Brückenbau der A14 bei Seehausen (Landkreis Stendal) über die Elbe nach Wittenberge (Brandenburg) nimmt Gestalt an. An diesem Wochenende wurde ein großes, vormontiertes Teil verschoben. Mit nur zehn Metern pro Stunde wurde das Bauteil in Richtung Elbe gezogen. Das 3.300 Tonnen schwere Teil ist das massivste Stück des gesamten Brückenbaus. Viel schiefgehen kann nicht, hoffen die Verantwortlichen.