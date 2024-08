Bei einem Unfall auf der A2 sind am Dienstagvormittag ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Lkw bei Schackensleben im Landkreis Börde ungebremst an einem Stauende auf ein Wohnmobil und zwei weitere Lkw aufgefahren. Ein Insasse des Wohnmobils sei ums Leben gekommen, ein weiterer schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Fahrer des verursachenden Lkw wurde laut Polizei ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden anderen Lkw seien leicht verletzt worden. Alle vier beteiligten Fahrzeuge seien in Brand geraten. Die Lkw hatten laut Polizei Abfall, Elektrotechnik und Holzpaletten geladen.

Die Autobahn war in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen sind in Fahrtrichtung Berlin zwei Spuren wieder geöffnet. Die Sperrung in Richtung Hannover dauert an, der Verkehr wird über die Anschlussstelle Irxleben abgeleitet.