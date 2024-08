Am Rettungseinsatz waren unter anderem Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren von acht umliegenden Gemeinden, der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Johanniter-Stauhelfer der Motorradstaffel Börde waren mit drei Motorrädern im Einsatz, um sich um die im Stau wartenden Fahrzeuginsassen zu kümmern.

In Folge des Unfalls wurde die Autobahn am Dienstag zunächst in beide Richtungen gesperrt. Massive Staus auf der Autobahn und der Umleitungs-Strecke waren die Folge.