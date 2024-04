In kleinen Teams schneiden sie Hecken, sammeln Laub und Äste oder beseitigen Unkraut auf Gehwegplatten in der Grundschule in Gartersleben. "Das ist ein Dankeschön von uns, dass wir der Stadt helfen, sauber zu machen." Für die Schüler sind das arbeitsreiche und lehrreiche Wochen.

Sie haben Parkplätze freigeräumt und Holzbretter der Hütten am Concordia-See in Schadeleben gestrichen, die Zwergen-Figuren an der Kita Hoym. Außerdem haben sie die Weitsprunganlage und den Schulhof der Grundschule in dem Seeländer Ortsteil aufgeräumt.