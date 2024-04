Landkreis Börde Diebstahl gesicherter Waffen von Schützenverein – Staatsanwaltschaft ermittelt

23. April 2024, 11:22 Uhr

Nachdem bei einem Schützenverein in Eichenbarleben im Landkreis Börde scharfe Waffen und Munition gestohlen wurden, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte einen Waffenschrank im Vereinshaus aufgebrochen. Die Tat steht laut Polizei nicht in Zusammenhang mit anderen Einbrüchen in der Region.