"Das würde ausreichen, um den Bedarf sowohl bei den niedergelassenen als auch bei den klinischen Ärzten zu decken", so der Minister. Aber wie in vielen anderen Studienrichtungen auch, bildet das Land nicht nur für den eigenen Bedarf aus. Attraktive Studienbedingungen locken zwar Abiturienten aus ganz Deutschland ins Land. Zusammen mit den Kammern soll nun daran gearbeitet werden, dass am Ende deutlich mehr in Sachsen-Anhalt "kleben bleiben", so Willingmann.

Krankenhausreform des Bundes erwartet

Bereits in den 1990er Jahren hatte Ostdeutschland umfangreich die Krankenhauslandschaft konsolidiert, sagt die Landesregierung. Das heißt: Aus Sicht des Landes gibt es nicht mehr viel Spielraum für Streichungen. Sachsen-Anhalt hatte deshalb bereits in den vergangenen Monaten eine engere Zusammenarbeit der Einrichtungen angeregt. Zuletzt gab es beispielsweise eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Universitätsklinikum Magdeburg und der Lungenklinik in Lostau, um enger zusammenzuarbeiten und die eigenen Stärken auszubauen.