Rund 400 Zahnärzte und Praxis-Mitarbeiter haben am Mittwoch in Magdeburg auf Schwierigkeiten in ihrem Berufszweig aufmerksam gemacht. Zu dem Protest unter dem Motto "Faule Politik – faule Zähne" auf dem Domplatz hatte unter anderem die Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt aufgerufen. Die Aktion richtete sich einer Ankündigung zufolge gegen Sparzwänge und Bürokratie. Außerdem kritisierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwierige Bedingungen und forderten Lösungen für ihre Nachwuchssorgen.

Zu wenig Nachwuchs

Die würden in Zukunft größer, erklärte Zahnärztekammer-Präsident Carsten Hünecke MDR SACHSEN-ANHALT: "In den nächsten Jahren gehen die Hälfte der jetzt noch aktiven Zahnärztinnen und Zahnärzte in den Ruhestand und es kommen nicht genügend nach." Laut Sozialministerium werden von den derzeit 1.250 Zahnärztinnen und Zahnärzten im Land bis 2030 etwa 800 altersbedingt ausscheiden.

Hünecke kritisierte auch die Rahmenbedingungen, unter denen der Berufsstand leide. "Da erleben wir leider, dass jetzt zurzeit auch wieder Kostendämpfung betrieben wird", sagte er.

Wir brauchen Verbündete, insbesondere auch hier in der Landesregierung. Carsten Hünecke Zahnärztekammer-Präsident