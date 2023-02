Die Bürger von Wernigerode können auf die Rückzahlung von Abwasserbeiträgen hoffen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, hat sie einen Musterprozess gegen den Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB) auch in zweiter Instanz gewonnen. Nach dem Verwaltungsgericht Magdeburg habe auch das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg der Stadt Recht gegeben. Nach Angaben von Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) geht es insgesamt um einen siebenstelligen Betrag, der den Wernigerödern bei einem Erfolg der Musterklage zurückerstattet werden soll.