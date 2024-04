Start der Waldbrandsaison Löschflugzeug im Harz startet in zweite Saison

04. April 2024, 16:37 Uhr

Im Harz will man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und stationiert noch vor Beginn der Waldbrandsaison wieder ein Löschflugzeug auf dem Flugplatz Ballenstedt. Wegen schwerer Waldbrände in den vergangenen Jahren hatte der Landkreis Harz als Erster in Deutschland ein eigenes Löschflugzeug gemietet.