Benno Schmidt habe sich auch stets für den Naturschutz eingesetzt und war beispielsweise Botschafter des Grünen Bandes in Sachsen-Anhalt. Für sein Engagement war er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Landesverdienstorden ausgezeichnet worden. Zuletzt habe er anderen Mut gemacht, indem er trotz seiner Krebserkrankung noch lange Brockenwanderungen machte.

Benno Schmidt, Brocken-Benno genannt, am 3.12.2022 bei der Gedenkfeier zur Brockeneröffnung. Bildrechte: MDR

Benno Schmidt war am 23. Dezember im Alter von 90 Jahren verstorben. Er hatte den höchsten Harzgipfel mehr als 9.000 Mal erklommen. Noch am 3. Dezember hatte er an der jährlichen Gedenkfeier zur Brockenöffnung 1989 teilgenommen.